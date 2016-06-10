Калуга, 10 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. «Особая экономическая зона «Калуга» работает и продолжит работать в штатном режиме. Проверки со стороны Счётной палаты, Генеральной прокуратуры, Министерства экономического развития России не выявили нарушений и показали эффективность работы ОЭЗ», — заявил 10 июня корреспонденту ИА REGNUM, первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Первый заместитель губернатора Калужской области Алексей Лаптев

По его словам, «с 2013 года в регионе статус резидентов получили 6 компаний с общим объёмом инвестиций более 23 млрд рублей. Это не только уже известный многим комплекс по выращиванию и переработке овощей «Агроинвест». На людиновской площадке ОЭЗ также разместятся производители фибролитовых плит для строительства, композитного паркета, метизов, лакокрасочных материалов. Первым резидентом боровской площадки станет фабрика по изготовлению карандашей и школьных принадлежностей. Эти проекты обеспечат 2600 новых рабочих мест в том числе для людей с ограниченными возможностями, ради трудоустройства которых и запускается карандашная фабрика».

«До конца 2016 года мы планируем закончить формальности и вывести на статус резидентов ещё 6 компаний, которые вложат в развитие своих производств 22 млрд рублей. Это будут предприятия по производству обоев, ДВП-плит, климатического оборудования, а также готовых лекарств», — подчеркнул Алексей Лаптев.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Общая площадь особой экономической зоны 1042 га. Площадка в Боровском районе 432 га.

Площадка в Людиновском районе 610 га Срок действия ОЭЗ 49 лет. Государственные инвестиции запланированные — 2 600 млн. рублей Приоритетные направления развития: производство машин и оборудования; обработка древесины и производство изделей из дерева; производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 27 мая поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон (ОЭЗ). До того, как стратегия будет разработана, создание ОЭЗ в России прекращается, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку. Минэкономики должно представить правительству проект доклада президенту до 17 июня.

Путин поручил правительству РФ обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. По данным издания, так глава государства отреагировал на доклад главы контрольного управления президента Константина Чуйченко.

В докладе, в частности, говорится о том, что на создание ОЭЗ с 2006 года было потрачено 186 млрд рублей из бюджета, из них 24 млрд — не использованы. За 10 лет налоговые и таможенные платежи из самих зон составили 40 млрд руб.

Кроме того, в поручении президента сказано о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ. Ранее эти проверки были инициированы после получения жалоб от активистов ОНФ.