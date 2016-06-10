Пекин, 10 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро Китая предупредило граждан о готовящемся ухудшении погодных условий. Сильнейшие ливни ожидаются в 10 провинциях КНР.

Евгений Дюккер. Приближение грозы. 1869

Согласно прогнозу, опубликованному главным метеорологическим органом страны, резкое увеличение количества осадков следует ожидать в провинциях Юньнань, Гуанси, Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Шуйчжоу, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин и Хэбэй. Улучшение погоды ожидается не ранее 12 июня. До начала следующей недели метеорологи не рекомендуют гражданам КНР покидать свои дома без необходимости, пишет «Синьхуа».

Уже несколько недель в Китае не прекращаются сильнейшие проливные дожди. Жертвами наводнений в КНР стали более 100 человек, разрушены сотни домов, более 300 тыс. человек эвакуировано из опасных районов. Прямой экономический ущерб превысил отметку в $1,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 июня в ряде провинций Китая был введен наивысший «красный» уровень общественной опасности. В г. Ханчжоу парализована работа общественного транспорта. Воздушное сообщение с городом было прервано почти на сутки, в результате чего более 100 рейсов были отменены или задержаны.