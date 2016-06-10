Лима, 10 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Президентские выборы в Перу с минимальным разрывом выиграл экс-премьер-министр страны Педро Пабло Кучински. Победа досталась Кучински с большим трудом, разрыв со вторым кандидатом в президенты — Кейко Фухимори — составляет всего 0, 24 процента, сообщает Reuters. Лидеры нескольких стран Латинской Америки уже поздравили Педро Пабло Кучински.

Nicolas Nova Флаг Перу

Педро Пабло Кучински Годард родился в 1938 году в Лиме, в семье специалиста по тропическим заболеваниям, эмигрировавшего из нацистской Германии. Получил среднее образование в Перу и Великобритании, окончил Оксфорсдский университет (политология, философия, экономика). В 1961 году получил степень магистра в Принстонском университете. В 1969 году покинул Перу из-за угрозы со стороны левой военной хунты Хуана Веласко. В 1980 году вернулся на родину. Был министром энергетики и горнодобывающей промышленности, министром финансов и экономики. В 2005−06 годах был премьер-министром Перу. На президентских выборах 2011 года занял третье место.