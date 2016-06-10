Ярославль, 10 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров выступил против новшеств в региональном законе об упрощенной системе налогообложения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов внес в областную думу проект закона, в котором право на льготные ставки имеют только предприниматели, которые платят среднюю зарплату в 2 минимальных размера оплаты труда и не имеют долгов по налогам.

Альфир Бакиров

Бизнес-омбудсмен направил отрицательный отзыв на проект закона председателю регионального заксобрания Михаилу Боровицкому. В нем Альфир Бакиров указывает, что ограничения противоречат Налоговому кодексу.

«Из понятия «категория налогоплательщиков» следует, что в каждой конкретной категории налогоплательщиков отражаются наиболее общие признаки и существенные свойства, характерные только для соответствующей совокупности налогоплательщиков. К ним можно отнести виды экономической деятельности, размеры предприятий, для кого выполняются работы, место расположения (например, удаленные, малозаселенные, депрессивные в экономическом развитии районы) и так далее.

Вместе с тем, в законопроекте содержатся условия применения пониженной ставки налога, применяемого при упрощенной системе налогообложения. Средний размер заработной платы, наличие или отсутствие задолженности нельзя отнести к признакам или свойствам налогоплательщиков. Более того, федеральным законодательством не предусмотрено право субъектов Российской Федерации устанавливать в своих законах такие ограничения», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Уполномоченный считает, что применение закона на практике будет невозможно из-за того, что дата начисления налогов (31 декабря) не совпадает с датой их уплаты (31 марта). Таким образом по итогам налогового периода у всех налогоплательщиков имеется задолженность перед бюджетом.

Первое обсуждение законопроекта, вызвавшего недовольство предпринимательского сообщества, состоится 14 июня на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы.