Рубцовск, Алтайский край, 10 июня, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В работе предприятий топливно-энергетического комплекса Рубцовска обозначились серьезные проблемы. В завершившемся отопительном сезоне властям региона приходилось решать их практически в «ручном режиме», но, чтобы не заморозить рубцовчан предстоящей зимой, принято решение о привлечении добросовестного инвестора в лице «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

СГК предложила варианты спасения рубцовской ТЭЦ, коллаж

Проблемы

Теплоснабжение третьего по величине города региона — Рубцовска — осуществляют ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ИДК) и МУП «Рубцовские тепловые сети». Опасения что ИДК не обеспечит готовность ТЭЦ города Рубцовска к работе в осенне-зимнем периоде-2015 оправдались. Компания, за которой, по некоторым сведениям, стоял Эдуард Таран — тот самый глава РАТМ-Холдинга, доведший «до ручки» рубцовский завод Алттрак, до сих пор не устранила замечания Ростехнадзора, выявленные еще осенью 2015 года.

По итогам проверки готовности ТЭЦ Рубцовска к работе в осенне-зимний период 2015—2016 годов, межведомственной комиссией выдан акт неготовности.

«В течение длительного времени на котло‑ и турбоагрегатах в полном объеме не выполняют регламентные ремонтные работы, средств выделяют недостаточно. Техническое состояние станции ухудшается, повышается риск срыва отопительного сезона, растут убытки, связанные с обслуживанием оборудования. Кроме этого, на Рубцовской ТЭЦ прошедшей зимой отмечены случаи снижения уровня запасов топлива», — поясняет начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков.

В тяжелом финансовом положении находится и другое теплоснабжающее предприятие Рубцовска — «Рубцовские тепловые сети». За последнее время этим социально-значимым объектом управляло несколько операторов ЖКХ и все они обанкротились.

По состоянию на 31 мая 2016 года, задолженность МУП «Рубцовские тепловые сети» перед АО «Алтайэнергосбыт» за потреблённую электроэнергию составила более 54,6 млн. руб. В том числе свыше 23 млн. руб. — долги, накопленные МУП РТС в период отопительного сезона 2015−2016 гг. В апреле прошлого года арбитражным судом Алтайского края было принято заявление администрации Рубцовска о признании МУП РТС банкротом и сбытовая организация заявила, что «приложит все необходимые усилия для возвращения долгов МУП РТС всеми законными способами».

К тому же, в мае 2016 года появилась информация о том, что компания ИДК направила в администрацию уведомление о завершении эксплуатации объекта в декабре 2016 года. Главными причинами тоже были названы запущенное состояние оборудования и долги, накопленные управляющими компаниями и организациями города.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации стало привлечение добросовестного инвестора. «Сегодня мы приняли решение, этот инвестор найден в лице СГК, которая присутствует на территории края, она осуществляет теплоснабжение города Барнаула и сегодня работа проводится по ее заходу в Рубцовск», — сказал отметил Виктор Мещеряков.

Справка:

Сибирская генерирующая компания была создана в 2012 году. В ее состав вошли энергетические объекты, ранее входившие в «Кузбассэнерго» и «Енисейскую ТГК». До 2009 года они работали в составе Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). В 2013 году в составе компании были организованы четыре филиала: Абаканский (Республика Хакасия, Республика Тува, часть Красноярского края), Барнаульский (Алтайский край), Кузбасский (Кемеровская область) и Красноярский (Красноярский край). Менее чем за пять лет Сибирская генерирующая компания превратилась в один из ведущих энергохолдингов России.

Для СГК Алтайский край является крайне значимым регионом. Здесь работают четыре крупных предприятия холдинга. Реализуются масштабные проекты по модернизации оборудования (объем инвестиций в реконструкцию Барнаульской ТЭЦ-2 с заменой двух турбоагрегатов составил около 6 млрд рублей — это один из крупнейших инвестпроектов в краевой промышленности за последние годы), ведутся работы по снижению воздействия производства на окружающую среду, осуществляются благотворительные программы (официальный сайт СГК).

Эксперты «Сибирской генерирующей компании» побывали в Рубцовске и уверены, что могут помочь. Состояние, по их словам, действительно оставляет желать лучшего: на ремонт потребуются сотни миллионов рублей, которые нескоро окупятся.

Но энергетики уже предложили несколько путей решения, главная суть которых в том, чтобы сделать более эффективным теплоснабжение всего Рубцовска. Речь, в частности идет о применении в Рубцовске метода «альтернативной котельной», при котором цена на тепловую энергию устанавливается исходя из затрат на строительство некоей условной котельной в конкретном регионе и возврата кредита на ее сооружение и эксплуатацию.

Тарифные ошибки

Нарастанию проблем теплогенерации и теплового хозяйства Рубцовска способствовало многолетнее сдерживание тарифов. В 2015 году местные депутаты их повышение не одобрили. Свою ошибку они вынуждены будут исправить в этом году.

«Специфика тарифного регулирования — сдержать цены любыми способами, дать столько, чтобы не остановились котлы в следующую зиму. Отрасль хронически недофинансирована в долгосрочной перспективе, и если заботиться об оборудовании как положено, денег не хватает. Поэтому аккуратно посчитанный тариф альткотельной (напомню, там существенную роль играют затраты на строительство этой «альтернативной котельной»), вскроет неприятную истину: хотите работы систем отопления без приключений — тариф нужно поднимать», — об этом глава СГК Михаил Кузнецов заявил в интервью газете «Коммерсант» в апреле 2016 года.

На состоявшемся в конце мая совете администрации Алтайского края по вопросам завершения отопительного сезона 2015 — 2016 годов и по подготовке к предстоящему отопительному периоду губернатор Александр Карлин тоже поднял вопрос о тарифах.

«Почему власти города не повышают тариф с учетом необходимости привлечения дополнительных инвестиций в обновление основных фондов ЖКХ?», — сказал глава региона обращаясь к главе города Александру Дьяконенко. Тот, в свою очередь, признал, что отказ от повышения тарифа — это неправильное решение.

О том, насколько повысится тариф, станет известно после на сессии рубцовских депутатов, которая состоится на следующей неделе, но губернатор рекомендовал властям Рубцовска соблюдать экономическую логику, подразумевающую необходимость роста тарифа на тепло в городе.

Предотвратить «ледниковый период»

Окончательное решение по взаимодействию в СГК лежит непосредственно на властях Рубцовска. От их позиции будет зависеть, кто и при каких условиях возьмет на себя ответственность за теплоснабжение города и, следовательно, за надежность теплоснабжения во время предстоящего осенне-зимнего периода.

Как известно, климат в Сибири — резкононтинентальный, и теплая зима, какая выдалась в прошедшем отопительном сезоне (с дождем под Новый год) все-же редкость. Поэтому, с учетом ситуации плачевного состояния теплогенерирующих мощностей Рубцовска, горожане не застрахованы от, так называемого, «ледникового периода» — серьезнейшей коммунальной аварии, случившейся в Бийске в декабре 1984 года.

Напомним, в наукограде тогда были 30-градусные морозы, а на ТЭЦ сломалась турбина. Отогревать горожан пришлось всей страной. Из сотен разорванных батарей отопления, которыми были завалены все дворы в Бийске, бийчане варили себе гаражи и строили заборы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край начал готовиться к предстоящему отопительному сезону. По информации органов местного самоуправления, к работе запланировано подготовить порядка 2 тысяч котельных, 3,4 тысячи км тепловых сетей, более 13 тысяч км водопроводных сетей.

Запуск тепла необходимо осуществить не позднее 15 сентября.