Вашингтон, 10 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Обращение к кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу через социальную сеть Twitter, опубликованное его противником — кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, набрало рекордное количество ретвитов за всю нынешнюю предвыборную кампанию. Репост сообщения экс-госсекретаря сделали 366 тысяч пользователей, причём в течение первого часа их количество уже было впечатляющим — 130 тысяч, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Клинтон написала миллиардеру Трампу, чтобы он удалил свой аккаунт, и это вызвало у пользователей соцсети большой интерес. «Удали свой аккаунт», — написала Клинтон.

Такую запись Клинтон сделала в ответ на твит Трампа, написавшего, что Клинтон, которую публично поддержал президент США Барак Обама, является незаконопослушной. «Обама только что поддержал нечестную Клинтон. Он хочет еще четыре года Обамы — но никто больше не хочет!» — написал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Обама 9 июня публично поддержал кандидатуру Хилари Клинтон на выборах президента США. «Я не думаю, что есть кто-то более квалифицированный, чтобы занять этот пост», — сообщил американский президент. Клинтон опубликовала видео с обращением Обамы. Вслед за этим последовала упомянутая реплика Трампа.