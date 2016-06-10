Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум.

Памятник вертолету Ми-8 появился на Камчатке. Он установлен в одном из поселков края на территории частного аэропортового комплекса, на котором и базируются 25 машин этого типа, задействованных в грузопассажирских перевозках по районам края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

камчатка.рф Памятник Ми-8 на Камчатке

Работы по установке памятника были начаты осенью прошлого года. К открытию монумента на выбранной площадке был обустроен фундамент, поставлена стела, облицованная природным камнем, проведены работы по асфальтированию. На постамент водружён действующий вертолёт, который многие годы был задействован в работах по перевозке пассажиров и грузов.

«Есть трудяги-самолеты, а есть трудяги-вертолеты. Эта «восьмерка» заслужила своё право стоять здесь, на постаменте. Благодаря этой машине на Камчатке решались, решаются и еще долгое время будут решаться все хозяйственные задачи, задачи санитарной авиации, МЧС и многие другие, не говоря уже о пассажирских перевозках», — отметил на церемонии открытия губернатор Владимир Илюхин.

Аэропортовый комплекс в посёлке Николаевка был построен в 2010 году. Его общая площадь превышает 4 гектара. На территории размещены вертодром, площадка для стоянки 16 воздушных судов, склад горюче-смазочных материалов, современный аэропорт, помещения инженерно-авиационной службы, ангар для размещения вертолёта с лопастями. По своему оснащению основной вертодром Камчатки не имеет аналогов на всём Дальнем Востоке. В настоящее время парк лётной техники насчитывает 25 вертолётов различных типов и модификаций.

На Камчатке вертолеты Ми-8 задействованы, в основном, в пассажирских перевозках между отдаленными селами и поселками региона, так как в некоторые населенные пункты самолеты не летают — там нет взлетно-посадочных полос.