Калуга, 10 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Калуге суд удовлетворил требование транспортной прокуратуры признать информацию, размещенную на 13 интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории России.

kaluga24.tv Зацепинг

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Калужской транспортной прокуратуры, на этих сайтах активно пропагандировался так называемый зацепинг — проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках вагонов железнодорожного транспорта.

Между тем в 2015 году на территории Московской железной дороги произошло 1119 несчастных случаев, из них 17 — в Калужской области. С 2011 года на железной дороге погибли 180 несовершеннолетних, 132 получили травмы различной степени тяжести.

В Калужской области за этот период зарегистрировано три смертельных случая с любителями «зацепинга».