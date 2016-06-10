Москва, 10 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. В России мультфильмы смотрит большинство взрослых: 75% граждан от 18 лет и старше (в том числе 35% — часто, 40% — от случая к случаю), причем во всех возрастных группах эта доля превышает 60%. Среди тех, кто обращается к просмотру мультиков довольно часто, можно выделить женщин, 25−44-летних и ежедневных интернет-пользователей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из м/ф «Ну, погоди». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Волк играет на флейте

В народном рейтинге любимых мультфильмов лидирует «Ну, погоди!» — его назвали 59% жителей России. Второе место занял современный мультсериал «Маша и медведь» (26%), третье — советский мультфильм «Каникулы в Простоквашино». В ТОП-5 также вошли «Винни-Пух» (12%) и «Кот Леопольд» (7%).

В настоящее время респонденты отдают предпочтение скорее полнометражным (62%) мультфильмам, чем короткометражкам (29%).

Подавляющее большинство граждан признает, что детей нужно воспитывать на советских мультфильмах: 83% считают, что именно их нужно демонстрировать подрастающему поколению. Работы современных аниматоров называют вдвое реже (43%).

Опрос проведен 4−5 июня 2016 года методом телефонного интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.