Барнаул, 10 июня, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Лидер алтайских «единороссов» Борис Трофимов опроверг заявление Эллы Памфиловой о причастности «Единой России» в подготовке «чернухи» против одного из оппозиционных кандидатов.

сайт «ЕР» Лидер алтайских «единороссов» Борис Трофимов

Вопрос об этом скандальном заявлении, в числе прочих, и был задан Борису Трофимову.

ИА REGNUM: Борис Александрович, как вы расцениваете слова главы ЦИК России Эллы Памфиловой, которая указала на то, что выборы не начались, а в Алтайском крае уже используют грязные технологии?

Действительно, выборная кампания еще не стартовала, а Элла Александровна уже дважды встретилась с нашим земляком. Мы обеспокоены и озадачены заявлением главы ЦИК. Считаем, что некорректно давать такие категорические оценки, не имея информации от крайизбиркома, от администрации края, в конце концов, от партии, которая обвинена Владимиром Александровичем (Рыжковым, — прим ИА REGNUM ) в подготовке «чернухи».

В этой листовке опорочены и оскорблены участники предварительного голосования «Единой России». Считаем, что действия авторов этой листовки направлены на дестабилизацию ситуации, создание напряжения в регионе. Кому выгодна эта провокация, мы не можем сказать с уверенностью. Есть разные точки зрения — и что это выгодно штабу Рыжкова, и что это некие «третьи силы». Но о непричастности «Единой России» к этому, так сказать, агитпродукту я могу заявить абсолютно однозначно.

Мы вели кампанию честно и будем продолжать ее на таких же принципах. И призываем штаб Владимира Александровича — специалистов по избирательным технологиям периода Навального — принимать правила исторической родины своего кандидата.

ИА REGNUM: Нам известно, что на днях состоялось заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Что обсуждали?

В заседании принимали участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, его первый заместитель Сергей Локтев, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы. Мы обсудили результаты предварительного голосования, выслушали предложения по концепции ведения кампании, рассмотрели тезисы программы регионального отделения партии и утвердили рабочую структуру избирательного штаба.

Его принципиальная особенность — никто из администрации края в штаб не входит. Мы отходим от классического использования административного ресурса. Руководить штабом и вести избирательную кампанию поручено мне как секретарю регионального отделения партии «Единая Россия».

Мы обсудили и содержательную часть предвыборной работы. Председатель комиссии по разработке программы партии Андрей Осипов представил тезисы программы краевого отделения партии — это то, с чем мы пойдем на выборы. Президиум принял решение по доработке программы с учетом федеральной программы «Единой России», предложений всероссийских партийных форумов, итогов работы дискуссионных площадок в Алтайском крае. Программу партии на выборы в АКЗС (Алтайское краевое Законодательное собрание, — прим. ИА REGNUM ) мы будем принимать на краевой конференции, которая состоится в конце июля.

ИА REGNUM: На встрече с участниками праймериз губернатор Александр Карлин, по сути, признал существование дефицита «активных, умных, порядочных». Какие-то корректировки в выбранном наборе инструментов предвыборной борьбы намечаются?

Губернатор говорил о дефиците кандидатов в органы исполнительной власти. Предварительное голосование продемонстрировало высокую и качественную конкуренцию на политическом поле. На одно место в Законодательном Собрании претендовало 12−14 человек, в Госдуму — до 10 человек. Предварительное голосование позволило молодежи продемонстрировать управленческие навыки и стало кадровой скамейкой для дальнейшего продвижения как в политике, так и в органах исполнительной власти.

У нас нет дефицита и в части молодых политиков, и в части успешных представителей различных отраслей. Однако (и эту тему мы уже озвучивали) среди них недостаточно специалистов в области образования и здравоохранения, и это — задача для будущей работы. В ходе предварительного голосования каждый участник работал самостоятельно и отдельно и был волен использовать все инструменты предвыборной борьбы, разрешенные оргкомитетом.

Что изменилось после 22 мая? Избиратели Алтайского края сформировали команду из победителей голосования. Это команда «Единой России», партии, которая является опорой президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы не будем корректировать инструменты, мы будем использовать принцип стандартных действий для всей кампании. Наш главный принцип — командный.

ИА REGNUM: Ваш прогноз относительно предстоящего голосования на выборах в Госдуму и местный парламент можете озвучить?

Прогнозы мы не делаем, но мы уверены в своих силах. Предварительное голосование подтвердило — «Единая Россия» сформировала команду успешных специалистов. Мы планируем победить на всех одномандатных округах, как АКЗС, так и Госдумы.

По конкурентам не буду называть никаких цифр. Мы работаем в рамках своей повестки.

ИА REGNUM: Легко ли партии власти добиться доверия избирателей и провести ее легитимно, на чем настаивает первый замглавы администрации президента РФ Вячеслав Володин?

Участники предварительного голосования провели по краю порядка 3 тысяч встреч и собрали сотни наказов от жителей края. Думаю, это говорит о доверии. Эта избирательная кампания проходит максимально прозрачно. Результаты предварительного голосования подтверждают его легитимность: среди победителей есть как и опытные политики, так и новые, неожиданные кандидаты.

В этой кампании мы будем опираться на ресурс наших авторитетных кандидатов, на командную работу, на совместное решение проблем. Получится ли у нас — вы все узнаете 18 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предстоящей осенью в Алтайском крае предстоит выбрать не только депутатов в Госдуму, но и парламентариев в Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС).

Половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Но проходной барьер будет меньше: не 7%, а 5%. Протестное голосование в Алтайском крае исключено.

На данный момент фракция «Единой России» в АКЗС насчитывает 46 депутатов, КПРФ — 9, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6.

Единороссы на прошлых выборах при явке 52,46%, набрали 39,81% голосов; коммунисты — 25,4%; «справедливороссы» — 15,96%, «жириновцы» — 16,56% (другие партии участи не принимали).

Ранее Борис Трофимов уже заявлял, что в ходе предварительного голосования единороссы не применяли административный ресурс .