Екатеринбург, 10 июня, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Свердловской области на треть возросло количество природных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Лесной пожар

Всего с начала пожароопасного периода 2016 года их произошло 340. За аналогичный период прошлого, 2015 года количество пожаров составило 255.

За прошедшие сутки новых очагов не зарегистрировано. Этому способствует и установившаяся на Урале влажная погода, в частности прошедшие дожди. Также были потушены два пожара: в районе городов Невьянска и Сухого Лога.

Несмотря на пасмурную погоду и спавшую жару, в регионе сохраняется угроза новых пожаров. Тем не менее спасатели понизили класс опасности. В 29 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.