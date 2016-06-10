Якутск, 10 июня, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Следственный комитет Якутии возбудил уголовное дело в отношении начальника караула отдела охраны ФКУ ИК-8 УФСИН, допустившего побег заключенного Магомеда Умарова, отбывавшего в колонии республики срок за убийство полицейского Новгородкой области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СК РФ по республике, сбежавший особо опасный преступник выпрыгнул из окна больницы, воспользовавшись отсутствием караула. Заключённый до сих пор не найден.

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По данным следствия, отбывавший срок в исправительной колонии №8 в Ленске осуждённый Магомед Умаров был госпитализирован 3 июня в хирургическое отделение центральной районной больницы с диагнозом «острое желудочное кровотечение». Преступник отбывал в Якутии наказание по приговору Новгородского областного суда, который определил ему наказанием 24 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима за убийство полицейского, разбой, угоны, хищение оружия и боеприпасов.

Приказом начальника исправительного учреждения для охраны осужденного на период его нахождения в медицинском учреждении был назначен временный караул. В обязанности караула входило недопущение побега и совершение иных преступлений осужденным, поддержание установленного порядка содержания осужденного в больнице. Ночью 6 июня 2016 года Магомед Умаров воспользовался отсутствием караула и совершил побег, выпрыгнув из окна больничной палаты, после чего скрылся. Следствию предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления, а также степень ответственности лиц, в обязанности которых входила охрана осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Магомеду Умарову и его сообщнику был вынесен в 2012 году. Сотрудника полиции Новгородской области Виктора Екимова 15 июля 2011 года преступники застрелили из его же собственного табельного оружия при попытке задержания за угон.

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