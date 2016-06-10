Ярославль, 10 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум.

Ученые Института биологии вод им. Папанина РАН, расположенного в поселке Борок Ярославской области, отправились в путешествие по Волге. Конечный пункт путешествия — Астрахань. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом институте.

судно Института биологии внутренних вод «Академик Топичев»

Это самое большое за последние годы исследование. Ученые из Борка будут брать пробы воды и воздуха, сравнивать их с результатами прошлых лет. К работе, как ожидается, присоединятся исследователи и из других научных организаций.

«Мы сможем увидеть, как изменилась экосистема Волги, начиная от качества среды. Особенное внимание уделим загрязнению реки, посмотрим, какие какие новые вещества появились в воде, изменился или нет уровень этого загрязнения», — рассказал заместитель директора Института биологии внутренних вод Юрий Герасимов.

Ученых интересует нефтяное загрязнение Каспия, и влияние на него нефтепродуктов, попадающих из Волги.