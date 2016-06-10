Москва, 10 июня, 2016, 10:17 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сожалеет, что Госдума не приняла законопроект об авиадебоширах — он помог бы Ксении Собчак вести себя спокойнее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом он заявил журналистам в Госдуме, комментируя инцидент с участием телеведущей.

«Мы вносили законопроект, чтобы авиадебоширов вносить в черный список, если за последние 5 лет были инциденты. Вот очередной случай — Собчак. Задержка самолета — правильная, один из пассажиров не предъявил талон на посадку, необходимый документ, а она, видите, недовольна. Как же! Папаша был хозяином города, а она скитается везде, актриса», — сказал Жириновский.

Если бы соответствующий закон был принят, «она бы вела себя спокойно», она знала бы, что иначе она будет в черных списках, и ни одна авиакомпания ее на борт не посадит», — подчеркнул лидер ЛДПР. «Госдума всегда запаздывает с принятием решений», — констатировал Жириновский.

Ранее стало известно, что 9 июня авиарейс «Москва-Санкт-Петербург» задержали из-за того, что один из пассажиров отказался предъявить посадочный талон. Пассажира высадили, а находившаяся в том же самолете телеведущая Ксения Собчак пригрозила экипажу «решить вопрос на другом уровне». После того, как она попыталась попасть в кабину пилота, ее также сняли с рейса.