Москва, 10 июня, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Старшеклассники активно пользуются гаджетами и во время учебного года, и в период каникул. 77% российских подростков в возрасте 14−16 лет не могут представить свою жизнь без смартфона, а 63% не могут обойтись без соцсетей. Таковы данные опроса, проведенного «Лабораторией Касперского».

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Всегда вместе

63% подростков предпочитают искать развлечения в сети, и только 9% склонны находить варианты проведения досуга без обращения к интернету. Остальные же одинаково активно ищут информацию для таких активностей в глобальной паутине и за ее пределами.

Подростки часто используют смартфон в свободное время: например, более половины склонны играть в онлайн-игры и слушать музыку в сети. И только 14% выберут, скорее, обычные игры и предпочтут слушать музыку вживую или на традиционных носителях.

37% опрошенных предпочитают общаться с друзьями с помощью интернета, и только 22% выбирают реальные встречи и живое общение. Что касается учебы, то в поисках необходимой информации 45% подростков предпочитают обратиться к сети, и только 22% — к офлайн-источникам.

Родители обеспокоены такой активностью детей. Так, больше половины взрослых (59%) рассказали, что их дети не расстаются с устройством во время еды, и 70% пожаловались, что подростки берут гаджет с собой в постель.

Исследование проведено в 2016 году. В опросе приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет (один родитель и один ребенок из семьи) в России, США, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии. В России были опрошены 540 семей.