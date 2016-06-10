Красногорск, 10 июня, 2016, 10:32 — ИА Регнум. 10 и 11 июня подмосковным школьникам предстоит пройти очередной этап по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Более пяти тысяч выпускников в эти дни будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам по разделу «Говорение». Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В 2016 году экзамен по иностранному языку выбрали 5 тысяч 911 школьников Подмосковья. Для проведения экзаменов задействованы 151 пункт проведения. За ходом проведения ЕГЭ будут наблюдать 375 общественных наблюдателей и 10 онлайн — наблюдателей в ситуационном центре.

Каждому участнику на ответ будет предоставлено 15 минут. Узнать свои результаты экзаменуемые смогут после 28 июня.

Отметим, что ЕГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору. Устная часть этого экзамена была введена в 2015 году и сдается по желанию. Результаты используются при поступлении в ВУЗы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня школьники сдавали экзамен по математике базового уровня. 6 июня в области прошел ЕГЭ по математике профильного уровня, а 8 числа — экзамен по обществознанию. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся.