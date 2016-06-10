Ростов-на-Дону, 10 июня, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Ростовскую область доставлена уникальная коллекция фотографий и рисунков XIX века, принадлежавшая гражданке США Патрисии Энгел. Американка, по сведениям её матери, является родственницей Ахиллеса Алфераки, который с 1880 по 1888 годы был городским головой Таганрога. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 10 июня, семейные реликвии будут бережно храниться в историко-краеведческом музее приморского города.

donland.ru Дворец Алфераки

Патрисии Энгел российский композитор Ахиллес Алфераки приходился двоюродным дядей, их кровные узы прослеживаются по линии Де Боттари. О дворце Алфераки американка узнала на просторах всемирной паутины около двух лет назад и написала письмо работникам музея. Фамилии и имена многих персон, изображенных на старинных фотоснимках и рисунках, совместно удалось установить.

Церемония передачи коллекции, состоящей из 215 экспонатов, состоялась во дворце Алфераки, который входит в музейный комплекс Таганрога. Здание, возведённое в 1848 году для богатого таганрогского помещика греческого происхождения Николая Алфераки, является настоящим украшением города. Как и в XIX веке, здесь устраивают балы и концерты, проводят творческие вечера.

Стоит отметить, что в годы руководства Ахиллеса Алфераки Таганрог преобразился: улицы были озеленены и вымощены камнем, городской голова направил значительную часть средств и на развитие начального образования. В это же время были разбиты первые таганрогские бульвары.