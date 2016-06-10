Мурманск, 10 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту сноса лесных насаждений в Мурманске на сумму более 1 миллиона рублей. О незаконной вырубке леса, как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в природоохранной прокуратуре, заявил Комитет по развитию городского хозяйства администрации областного центра.

Иван Иванович Шишкин Дали

«Под какие цели производился снос лесных насаждений сейчас определить невозможно, эту информацию предстоит установить в ходе проверки», — отметила прокурор Мария Краевская.

По информации природоохранной прокуратуры, в районе горнолыжного комплекса «Южный склон» в Мурманске установлен факт незаконной вырубки 91 дерева, а также зафиксировано 31 повреждение зеленых насаждений.

Отметим, за незаконную вырубку деревьев могут возбудить уголовное дело. Так в апреле прошлого года, как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге по факту вырубки 99 деревьев было возбуждено уголовное дело — за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Тогда по оценкам специалистов лесничества стоимость незаконно срубленных и поврежденных деревьев составила свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей.