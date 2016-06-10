Москва, 10 июня, 2016, 10:05 — ИА Регнум. То, о чем так долго говорили все здравомыслящие эксперты, наконец, случилось. Очевидно, что если бы не кризис и не нехватка денег в стране, безобразие под названием ОЭЗ продолжалось бы. То, что это некий мираж, понимали многие, но верили в чудо, заявил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM сообщение о намерении властей закрыть неэффективные ОЭЗ.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

«Всего открыто около 30 ОЭЗ. По факту функционировали не более 10. Более менее эффективно — 3−4. Из реально действующими можно назвать лишь зоны в Липецке и Татарстане. Логично, что у ОНФ возникли вопросы, на что тратятся бюджетные средства. В стране и без того достаточно неэффективных проектов. Хотя с самого начала сомнения роились в умах специалистов, — сказал эксперт. — Еще один живой спор, очень долго будоражащий умы экспертов, — отсутствие понимания сути или существенной разницы ОЭЗ и ТОР, подходы к созданию и реализации которых вовсе не едины».

«Аргументы, что ТОРы создавались под конкретных крупных инвесторов, и что они ориентированы и образуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий проживания населения, не очень убедительны. И не важно, как назвать тот или иной институт развития, главное чтобы он выполнял свою функцию, с чем ОЭЗ не справлялись на протяжении практически всей своей истории, за исключением нескольких», — отметил Абрамов.

«Из 4 основных типов ОЭЗ (промышленный, технологический, туристический и логистический) более менее заработали только зоны промышленно-производственного типа (Липецк и Татарстан). Ни шатко, ни валко работали технико-внедренческие. И почти никак себя не проявили портовые и, что особенно жаль, туристко-рекреационные. Хотя они могли бы и должны были бы стать локомотивами запуска рычага экономики в своих регионах», — высказал свое мнение эксперт.

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