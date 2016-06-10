Вашингтон, 10 июня, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В рамках визита министров обороны и иностранных дел Грузии в США в Вашингтоне состоялся торжественный прием, посвященный 25-летию восстановления независимости Грузии.

Crystal Abbott Флаги Грузии и США на совместных учениях

По информации МИД Грузии, прием прошел 8 июня, и на нем с грузинской стороны присутствовали министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр обороны Тинатин Хидашели и посол Грузии в США Арчил Гегешидзе. США представляли заместитель секретаря Госдепартамента Тони Блинкен, заместитель секретаря департамента обороны Элисса Слоткин и руководитель Агентства международного развития США Гейл Смит.

Все выступавшие отмечали значение многолетней дружбы и стратегических взаимоотношений между двумя странами. Представители правительства Грузии вручили американским политикам государственные награды — ордена Чести. На приеме выступили грузинские исполнители, для гостей были разыграны путевки в Грузию.

Заместитель секретаря департамента обороны США Элисса Слоткин подчеркнула, что за годы после обретения независимости Грузия стала свободным, суверенным и независимым государством, сотрудничеством и партнерством с которым гордится ее страна.

По заявлению Слоткин, США полностью поддерживают устремления Грузии к НАТО и работают над усилением грузинской армии и проведением в ней коренных реформ.

А руководитель Агентства международного развития США Гейл Смит назвала этот день историческим и отметила, что не случайно отмечаются две даты — восстановление независимости Грузии и стратегическое партнерство между Грузией и США.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать Грузию. То, что происходит в Грузии, касается и нас, и это причина нашего сотрудничества на протяжении многих лет. Мы поддерживаем развитие в Грузии демократических институтов», — заявила Смит и назвала Грузию примером развития демократического государства с сильной экономикой.