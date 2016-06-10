Москва, 10 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Сегодня российский газ стал продаваться в европейские страны на 20% дешевле, чем «голубое топливо» на спотовом рынке ЕС. Такой скидки для рынка компания не делала с 2008 года. Об этом в четверг, 9 июня, сообщило агентство Bloomberg.

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Так, с сентября 2004 года цена на природный газ из России в Европе упала до минимума, то есть российский газ стал стоить на 20% дешевле, чем установленные цены на европейском газовом рынке. Снижение стоимости «голубого топлива» было спровоцировано обвалом нефтяных цен в условиях конкуренции на спотовом рынке ЕС.

Российский газовый холдинг «Газпром» никогда не афиширует, по каким ценам, согласно контрактам, поставляет «голубое топливо» в те или иные страны. Компания применяет выборочную скидку в зависимости от контракта и потребителя, в связи с этим напрямую цены на российский газ не наблюдаемы, пишет Оko-planet.su. Однако Bloomberg пытается примерно ориентироваться по ежемесячным ценам газа на границе с Германией, где цены из-за огромного количества потребителей наиболее низкие.

В мае текущего года, согласно данным МВФ, в среднем за газ из РФ давали $3,99 за 1 млн британских тепловых единиц (БТЕ). На протяжении вот уже 18 месяцев этот показатель снижается и сейчас достиг своего минимума 2004 года. В 2016 году «Газпром» намерен продать за границу рекордные объемы топлива европейским покупателям. Напомним, что российскому концерну принадлежит 30% всего рынка ЕС.

«Газпром» заключил контракты на поставки газа с привязкой к ценам на нефть. Однако ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) заявляли, что газовые контракты, которые привязаны к цене на «черное золото», в 2017 году могут не справиться с конкуренцией. Дело в том, что рынок постепенно станет приспосабливаться к серьезному переизбытку сырья, что может продлиться вплоть до 2020 года. Таким образом, согласно данным МЭА, на протяжении следующих трех лет СПГ из США может стать самой дешевой опцией на европейском рынке «голубого топлива».

Что касается самого экспорта, то в минувшем году «Газпром» увеличил продажи за границу до 158,6 млрд кубометров, что на 8,2% больше, чем в предыдущем. Благодаря увеличению экспорта российского газа компания впервые за десять лет увеличила свою долю на европейском газовом рынке с 30% до 31%. Однако, согласно прогнозам МЭА, сегодня на мировом рынке наблюдается избыток СПГ, растут поставки из США и Катара, что предвещает «разительные изменения операционной среды для «Газпрома». Так, американский СПГ прочно завоевывает место самого дешевого топлива, поэтому «Газпром» должен сделать свои цены более конкурентными, чтобы удержать свои позиции на рынке, считают в Международном энергетическом агентстве.

Отметим, что наиболее зависимыми от поставок российского газа являются Болгария и Македония. Каждая закупает у «Газпрома» 90% газа от всего импортируемого газа. Доля российской компании на рынках Польши и Болгарии превышает 60%.