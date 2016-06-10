Москва, 10 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Средняя цена нового легкового автомобиля в России за десять лет выросла в три раза, сообщает «АВТОСТАТ».

Легковые автомобили

Если в 2006 году эта цифра была равна примерно 450 тыс. рублей, то в 2016 году она составляет 1,36 млн рублей.

Самыми дорогостоящими на российском авторынке остаются иномарки, средняя цена которых превысила 1,5 млн рублей. В 2006 году она была немногим выше 600 тыс. рублей.

Отечественные автомобили остаются наиболее доступными для покупателей — в 2016 году их средняя цена равна 570 тыс. рублей, хотя в 2006 году она немного превышала отметку в 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что средняя цена нового легкового автомобиля в России наиболее ускоренно росла в кризисные периоды 2008 — 2009 и 2014 — 2015 годах, когда курс рубля резко падал.