Анадырь, 10 июня, 2016, 09:58 — ИА Регнум. С января по май 2016 года объем добычи золота на Чукотке составил 11,2 тонны, что на 14% меньше показателя прошлого года, сообщает 10 июня пресс-центр правительства автономного округа.

Золото

Пять предприятий ведут на территории Чукотки добычу рудного золота. Это АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Северное золото», ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник Валунистый» и ООО «ЗК Майское».

Больше всего драгоценного металла добыли старатели месторождения «Купол» Чукотской горно-геологической компании — за истекший период года объем добычи золота составил 4,4 т, а серебра — 55 т. Месторождение «Двойное» компании «Северное Золото» дало 4,3 т золота и 7,4 т серебра.

За первые пять месяцев этого года на территории региона добыто 65,8 т серебра, что на 9% больше, чем за тот же период 2015 года. Кроме того, с января по май этого года в регионе добыто более 11,5 млн куб. м природного газа и 107,5 тыс. т бурого угля.