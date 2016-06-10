Вашингтон, 10 июня, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Лаборант Питтсбургского университета, чье имя не разглашается, заразился 23 мая вирусом Зика, уколовшись во время эксперимента, сообщает ABC News.

hna.de Вирус Зика

Как указывается в заявлении, распространенном учебным заведением, симптомы у сотрудницы исследовательской лаборатории университета проявились 1 июня, однако через пять дней, когда у неё прошла лихорадка, она снова смогла вернуться на работу.

Данный инцидент стал четверым подтвержденным случаем заражения передающимся комарами вирусом в округе Аллегейни. Несмотря на это, эксперты отмечают, что на сегодняшний день в округе нет риска заразиться лихорадкой Зика.

На данный момент не существует вакцины или лечения против лихорадки Зика, близкой к таким болезням, как денге и чикунгунья. Вирус Зика вызывает незначительную лихорадку, сыпь и покраснение глаз, тогда как в 80% случаев болезнь проходит без симптомов.

Тем не менее Всемирная организация здравоохранения объявила 1 февраля лихорадку Зика угрозой международного масштаба. Причиной для этого стала вспышка заболевания в Латинской Америке, прежде всего, в Бразилии, где вирус связывают с большим числом случаев рождения детей с микроцефалией и других нарушений нервной системы человека.