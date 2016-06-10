Москва, 10 июня, 2016, 09:49 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» рассчитывает на снижение ключевой ставки ЦБ не на 0,5 пункта, а на 2−3, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. «Фракция «Справедливая Россия» ожидает, что совет директоров ЦБ примет решение о снижении ключевой ставки», — заявил первый замглавы фракции в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Ключевая ставка превратилась наряду с падением потребительского спроса в главный тормоз экономического роста в РФ, потому что после девальвации должен был начаться экономический рост, но высокая ключевая ставка делает кредиты безумно дорогими, бизнес по таким ставкам кредиты взять не может, отсюда и падение экономического развития, экономический спад», — рассуждает парламентарий.

«Мы считаем, что все макроэкономические условия для снижения ключевой ставки созрели: официальная инфляция чуть больше 7% в мае, поэтому сохранять ключевую ставку в размере 11% — это просто вредительство», — уверен Емельянов.

Ставка может быть снижена. «Причем не на 0,25−0,5 символических пункта, а на 2 и, может быть, даже на 3. После снижения ключевой ставки будет расти денежная масса и тем самым будут снижаться ставки по кредитам, кредиты станут доступными для реального сектора экономики», — говорит депутат.

Одновременно депутаты настаивают на введении мер валютного регулирования, валютного контроля. «Не дело, что страна стала прибежищем спекулянтов, и спекулятивные сделки на ММВБ провоцируют волатильность рубля, который болтается в огромном диапазоне и мешает бизнесу формировать свою деятельность. Невозможно, когда в течение полугода рубль скачет от 50 до 83, а потом от 83 опять к 60-и и ниже», — заявил Емельянов.

Политика ЦБ нуждается в кардинальном изменении, считают во фракции. Об этом, по словам парламентария, будет идти речь более подробно 14 июня, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступит в Госдуме с отчетом о деятельности банка.

Как сообщалось ранее, Совет директоров ЦБ примет решение о значении ключевой ставки.