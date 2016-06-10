Вашингтон, 10 июня, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Россия не друг США, но и врагом Вашингтона она также не является, и необязательно, что Москва стремится поставить под удар мирное сосуществование и сотрудничество с западными партнерами. Вместо того чтобы делать из России страшилку, которая оправдывает существование НАТО, нужно обратить внимание на действительного врага человечества — исламский терроризм, пишет Майкл Кёртиз для American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег

Автор отмечает, что Россия не угрожает ни одной стране в Европе, с военной точки зрения, даже если она и нарушает воздушное пространство стран Скандинавии, а также совершает пролеты на близком расстоянии над судном США Donald Cook в Балтийском море. Нет между Москвой и Вашингтоном и идеологических противоречий, как в холодную войну. И по вопросу действий в отношении России в международном сообществе нет единства.

Не помогает ситуации и то, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбрег отметил, что июльский саммит альянса будет проходить на фоне «более агрессивной России, угрожающей своим соседям, а также меняющей порядки силой». Без доли цинизма можно утверждать, что НАТО нужно сделать из России страшилку, главную угрозу, как основную причину сохранения альянса.

Автор напомнил высказывания Иосифа Сталина на ХVIII съезде Всесоюзной коммунистической партии 10 марта 1939 года, который заявил, что Россия не будет таскать каштаны из огня для других стран. По мнению автора, и следующему президенту нужно задать себе вопрос, готовы ли США таскать каштаны из огня, пока Польша и другие страны Восточной Европы говорят о российской агрессии.

Да, признает автор, опасения Польши, вступившей в альянс в 1999 году, в некоторой мере оправданы, особенно после «действий России на Украине». Так, Россия проявляет агрессивную политику, говорит о применении ядерного оружия в локальных конфликтах, расширяет свой потенциал ракет, танков и истребителей, а также планирует увеличить численность своих вооруженных сил в ответ на действия НАТО у своих границ, Черное море становится российским озером, а в Калининграде появляется ядерное оружие и так далее, пишет автор.

Но, спрашивает автор, является ли наращивание сил Москвой действительно угрозой для стран НАТО и США? В Североатлантическом альянсе на долю США приходятся непропорционально большие объем расходов и численность военнослужащих. Вашингтон направляет на оборону $600 млрд, в то время как Россия тратит всего лишь $84 млрд. У США 19 авианосцев, у России — один.

Йенс Столтенберг подчеркивал, что в данный момент происходит самое крупное усиление коллективной обороны. В Польше и Румынии размещаются системы ПРО, но, что важнее, в Восточной Европе развертывается четыре батальона численностью до 1 тыс. человек, проводятся постоянные учения в Восточной Европе. Но все эти действия не отвечают на главный вызов современности — исламский терроризм.

Так, НАТО не может выполнять функции правоохранительных органов и не может заменить Европол — полицейскую службу Европейского союза — в деле борьбы с терроризмом. По этому вопросу две стороны — Россия и НАТО — должны искать точки соприкосновения.

Таким образом, новому президенту США будет необходимо встретиться на равных с Владимиром Путиным и обсудить пути борьбы с экстремизмом. Для этого не нужно вступать с Москвой в альянсы, не надо делать никаких сложных приготовлений, необходимо просто признать, кто является основным врагом для цивилизации.