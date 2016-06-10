Москва, 10 июня, 2016, 09:24 — ИА Регнум. Легендарной студии анимации «Союзмультфильм» исполнилось 80 лет. Свой юбилей студия встречает заручившись поддержкой государства и готовясь к масштабному переезду в бывшее здание Московского завода киноаппаратуры, сообщает телеканал «МИР 24».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Волк

Созданная 10 июня 1936 года, студия пережила многое — сложности военного и послевоенного периодов, расцвет и всемирнуюславу с 1960-х по 1980-е годы, катастрофу и упадок 1990-х годов.

До сего момента «Союзмультфильм» работал в стенах древнего храма Николая Чудотворца. Работники студии считают это неслучайным совпадением, ведь советские мультфильмы были самыми добрыми в мировой мультипликации.

Сейчас храм Николая Чудотворца должны передать православной церкви, а студия «Союзмультфильм» переедет на новое место жительства.

В новом здании хватит места и для кукольного производства, и для 3D-производства, под которое будут отданы два этажа, большие площади будут выделены под короткометражное производство.

Сейчас студия старается привлечь молодых режиссеров-аниматоров, ведь надо восполнить потери последних 25 лет, догнать и превзойти конкурентов. Так что переезд в новое здание сотрудники студии воспринимают как начало нового этапа её жизни.