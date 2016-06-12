Новосибирск, 12 июня, 2016, 06:05 — ИА Регнум. 12 июня, в День России, по всей стране пройдут массовые праздничные мероприятия. В регионах Сибири запланировано проведение митингов, торжественных встреч, спортивных соревнований, концертов, праздничных шествий.

denrossii.ru Празднование Дня России

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре, в этом году в рамках «дней единых действий» в регионах состоится всероссийская акция «Мы — граждане России!». Активисты волонтерских молодежных объединений будут раздавать на улицах городов ленточки-триколоры и листовки с информацией о празднике и государственной символике.

В Республике Алтай в этот день запланирован автофлешмоб «Триколор»: молодежь поднимет флаг России на гору Тугая в Горно-Алтайске. В Красноярске на Караульной горе волонтеры планируют выполнить мраморной крошкой гигантскую надпись «Россия». В Новосибирске активисты молодежных организаций и студенты вузов составят слово «Россия» и споют гимн страны.

В Улан-Удэ 400 человек выстроятся на главной площади Бурятии в виде карты Российской Федерации с надписью «Я люблю тебя, Россия». В Чите молодежь будет танцевать под русские народные ритмы и напевы в рамках всероссийского флешмоба «Русь танцевальная — 2016». В Омске студенты проведут акцию-викторину «Я — россиянин», посвященную наиболее значимым событиям отечественной истории.

Справка: День России — основной государственный праздник страны. В этот день в 1990 году первым съездом народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. С 1992 года дата стала праздничным днем, а после вступления в силу нового Трудового кодекса Российской Федерации в 2002 году праздник получил современное официальное название.