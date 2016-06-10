Москва, 10 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня 2016 года, в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи» впервые за 45 лет будет спущен на воду ледокол нового поколения «Илья Муромец». Ледокол является многофункциональным судном водоизмещением 6 тыс. тонн, сообщили в Минобороны РФ.

warsonline.info Ледокол нового поколения «Илья Муромец»

Ледокол «Илья Муромец» по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение.

В основе работы ледокола «Илья Муромец» лежат новые принципы электродвижения, а в его оснащении — современная энергетическая установка. Он станет первым судном, на котором будут установлены двухвинтовые механические винто-рулевые колонки мощностью 3,5 МВт каждая. Последние обеспечат повышенные маневренные характеристики при работе в ледовых условиях.

Планируется, что в 2017 году после всех необходимых этапов испытаний он войдет в состав Северного флота, где будет выполнять задачи обеспечения действий Арктической группировки, в том числе базирования и развертывания сил Военно-Морского Флота в сложных ледовых условиях.

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