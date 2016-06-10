Новосибирск, 10 июня, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Российские ученые из Новосибирского государственного технического университета создали систему, не позволяющую водителям засыпать за рулем, сообщает портал «Колеса.ру».

ИА REGNUM Грузовики

Система представлена на выставке Х Венчурной ярмарки, проходящей в Новосибирске в рамках международного форума «Технопром-2016».

Стоит отметить, что уснувшие за рулем водители являются причиной 25% автомобильных аварий.

Система работает от аккумуляторов автомобиля, что делает её более надежной. Разработаны две комплектации системы: «Базис» и «Сова». В первой датчики давления, пульса и температуры встроены в оплетку руля, от них сигналы о состоянии водителя посылаются в систему управления, установленную в салоне. Получив сигнал изменения состояния, система подает звуковые и световые сигналы, мешающие человеку уснуть.

В комплектации «Сова» датчики совмещены с двумя мини-камерами, которые следят за положением зрачков водителя и подают светозвуковой сигнал при «неправильном» положении зрачков.

Разработчики собираются дополнить свой прибор системой впрыска в салон бодрящих запахов озона и мяты.

Сейчас разработка находится на стадии изготовления прототипа. Авторы изобретения ставят перед собой задачу создать максимально доступный прибор, который сможет себе позволить каждый водитель.