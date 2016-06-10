Чита, 10 июня, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Прокуратура Улетовского района провела проверку по обращению родителей, чьи дети пострадали от неправомерных действий учителя физкультуры одной из школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.

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Установлено, что педагог в марте 2016 года избил пятерых учащихся 2 класса в наказание за неправильное выполнение физических упражнений и нарушение дисциплины на уроке. Одного из них он ударил кулаком по спине с такой силой, что тот упал и поранил ногу об скамейку. Второго ученика тряс из стороны в сторону и затем толкнул на стену. Третьему школьнику нанес удар по шее, от которого тот свалился на пол. Четвертому мальчику до боли сжал предплечье. После окончания урока ударил младшего школьника рукой в грудь.

Прокуратура усмотрела в действиях школьного учителя признаки преступления и направила материалы проверки в полицию для принятия процессуального решения. Возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сам он вину в совершении преступления признал в полном объеме. В настоящее время ведется расследование данного уголовного дела.

Также установлено, что председатель комитета образования района не обеспечила своевременное принятие мер по обращению родителей учащихся, пострадавших от действий учителя, и не передавшей сообщение о противоправных действиях педагога в правоохранительные органы. Только после вмешательства прокуратуры района названные факты противоправных действий в отношении школьников получили правовую оценку.

В связи с этим прокурор района внес в адрес главы районной администрации представление о ненадлежащем исполнении председателем комитета образования своих должностных обязанностей. Представление находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый скандал в регионе связанный с жестоким обращением с детьми. Забайкалье находится под пристальным вниманием общественности и СМИ в связи с инцидентом в детском доме №1 в Чите. В регионе было возбуждено более 10 уголовных дел в отношении сотрудников учреждения, сотрудников органов внутренних дел, а также санитаров краевой психиатрической больницы №1, обвиняемых в жестоком обращении с воспитанниками детского дома. Официальный представитель СКР Владимир Маркин тогда сообщил, что у следствия есть вопросы к бывшему уполномоченному по правам ребенка Забайкальского края Владимиру Шадапову, который владел информацией о беззаконии в детском доме, однако информацию скрывал, а причины такой скрытности предстоит выяснить следователям. В мае 2016 года в регионе был назначен новый детский омбудсмен Иван Катанаев, которому предстоит решить эту проблему.