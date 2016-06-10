Москва, 10 июня, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Brent споткнулась об отметку 52,83 и вернулась ниже 52,00 долл./барр., подтвердив, что рынок сам до конца не верит в продолжительный восходящий тренд по нефти. Волна бегства из рискованных активов вкупе с ростом доллара и вернувшимися на сцену опасениями по поводу китайской экономики стали главными факторами давления на актив, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Кроме того, опасения рынка очень точно озвучил министр финансов России Антон Силуанов. Он подтвердил, что для роста цен на нефть не видит никаких фундаментальных факторов, даже несмотря на то, что уже месяц как черное золото активно дорожает», — сказала Афанасьева.

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«Экономический календарь сегодня, 10 июня, довольно скуден, поэтому, скорее всего, резких колебаний на рынке не предвидится. Не исключено, что после коррекционного снижения Brent вновь можно будет наблюдать попытки роста, правда, более сдержанные с ближайшей целью на отметке 52,60 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 июня, цены на нефть снижаются, находясь под давлением укрепляющегося к мировым валютам доллара. Так, по состоянию на 7:22 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,27% до 51,81 доллара за баррель, цена нефти марки WTI — на 0,3%, до 50,41 доллара за баррель.