Оренбург, 10 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области экзамен по литературе успешно сдали 99,4% выпускников, выбравших этот предмет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Минобре, в экзамене по литературе приняли участие 334 человека. Средний балл составил 66,4. Не преодолели минимальный порог баллов два выпускника текущего года (0,6%).

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Максимальный результат (100 баллов) по литературе получили четыре выпускника школ области (Лицей № 3, СОШ № 76, Гимназия № 1 г. Оренбурга и Первомайская СОШ Первомайского района).

Кроме результатов экзамена по литературе, 8 июня государственная экзаменационная комиссия Оренбургской области утвердила итоги ЕГЭ по географии. В экзамене приняло участие 90 человек. Средний балл достиг уровня прошлого года — 65. Все участники экзамена преодолели минимальный порог баллов.

Напомним, в 2015 году в ЕГЭ по литературе приняли участие 292 человека (в 2014 году — 305 человек). Минимальный порог составил 32 балла. Средний балл по региону также как и в 2014 году составил 60 (по России — 56). Не преодолели минимальный порог трое выпускника 2015 года (1%); в 2014 году — шесть (2%).

В экзаменационных испытаниях по географии в 2015 году участвовали 142 человека (в 2014 году — 115 человек). Минимальный порог составил 37 баллов, средний балл в Оренбуржье — 65 баллов, по России — 53. Не преодолели минимальный порог шесть человек (4%); в 2014 году — два человека (1,8%). Максимальный результат 100 баллов по географии получил один выпускник.