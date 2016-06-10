Вашингтон, 10 июня, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав призвал страны Североатлантического альянса наладить постоянные каналы связи с Российской Федерацией для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности между странами. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает Defense News.

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«Я думаю, что мы (страны НАТО) должны ‑ и не между делом, а со всей решительностью — приступить к созданию качественных каналов коммуникации с русскими», — сказал американский генерал.

При этом Бридлав предположил, что новая администрация США, которая приступит к работе после президентских выборов, может заняться выстраиванием отношений с Москвой с «чистого листа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг снова заявил, что, наращивая свою военную инфраструктуру в Восточной Европе Североатлантический альянс не ищет конфронтации с Россией.

По его словам, военный блок укрепляет свою коллективную защиту вовсе не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а чтобы его не допустить.

«Мы не хотим конфронтации с Россией», — подчеркнул генсек и добавил, что НАТО хочет более конструктивных отношений с Россией.