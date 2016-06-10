Москва, 10 июня, 2016, 08:34 — ИА Регнум. Пара USD/RUB поползла обратно вслед за падающей нефтью. Сегодня, 10 июня, в центре внимания будет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. И, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, несмотря на то, что есть ожидания снижения ставки, в текущих условиях все еще довольно высокой инфляции регулятор может вновь воздержаться от радикальных действий.

ИА REGNUM Билет Банка России

«В России инфляция все еще продолжает рост, и в таких условиях ЦБ может и не решиться на дополнительное стимулирование экономики снижением ставки, опасаясь нового витка девальвации рубля и скачка цен», — сказала Афанасьева.

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«Таким образом, если Банк России воздержится от каких-либо шагов, это может оказать кратковременную поддержку курсу рубля. Правда, реакция может быть очень незначительной», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс доллара незначительно понизился на фоне дорожающей нефти. В результате позитивной динамики на бирже Банк России получил возможность снизить официальный курс доллара на 93 копейки, 10 июня он составляет 63,74 рубля. Курс евро понижен регулятором на 98 копеек до 72,56 рубля.