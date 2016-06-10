Якутск, 10 июня, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Возможной причиной возникновения лесного пожара на территории национального парка «Ленские столбы» в Якутии называют человеческий фактор. Недалеко от предположительного места появления возгорания видели туристов, которые часто и бесконтрольно жгли костры, не соблюдая при этом мер пожарной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожар в лесу

О том, что этих туристов разыскивают, в видеоинтервью «Якутск.ру» сообщил начальник ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов» Владимир Леонов. По его словам, пожар был обнаружен в 19:36, когда огонь успел распространиться на большой территории. О возгорании сообщили представители эвенкийской родовой общины «Дьона».

Виновников возникновения пожара разыскивают сотрудники отдела дознания ОГПН МЧС по Якутии. По словам Владимира Леонова, виновнику пожара грозит не только штраф и административная или уголовная ответственность, но и возмещение всех финансовых затрат, понесенных ГБУ «Якутская база авиационной охраны лесов».

Как сообщало ИА REGNUM, два новых лесных пожара возникли на территории Якутии за последние сутки. Один их них достигает 30 га и находится в природном парке «Ленские столбы». С начала пожароопасного периода в республике зарегистрировано 50 лесных пожаров на общей площади 1043,80 га.