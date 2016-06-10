Киев, 10 июня, 2016, 08:40 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Когда Надежда Савченко находилась в заключении в России за соучастие в убийстве двух российских журналистов, украинские СМИ и активисты создали из неё образ Жанны д`Арк — мученицы за дело Украины, остается, тем не менее, вопрос, сможет ли она стать из мученицы и политического символа настоящим политиком, пишет Foreign Policy.

35-летняя «летчица» за два дня смогла сменить камеру в России на трибуну парламента Украины. Однако вместо того, чтобы поблагодарить украинских политиков, выступавших за её освобождение, в свой первый день на родной земле Надежда Савченко разразилась яростной критикой правительства и президента Петра Порошенко.

В день своего возвращения Савченко отказалась придерживаться плана Порошенко, который хотел, чтобы она провела свою первую пресс-конференцию в президентской администрации. Вместо этого, она стала общаться с журналистами прямо в аэропорту. Охарактеризовав себя «баллистической ракетой», она не преминула отметить, что парламент Украины «обманывает людей», в чем она участвовать не будет, добавив членам законодательного органа, что они «находятся на борту Титаника».

Освобождение Савченко было значительной победой для Порошенко на фоне неудач по части реформ, и президент Украины попытался капитализировать этот успех, заявив вслед за освобождением мученицы, что «Киев вернет и Крым, и восток страны, как это удалось в случае с Савченко».

Несмотря на долгую кампанию политического руководства Украины за её освобождение, власти страны могли и не подумать, что у бывшей заключенной могут быть свои политические цели. Так, в ходе своей первой пресс-конференции, последовавшей за её освобождением, Надежда Савченко заявила, что попроси её народ пойти на выборы президента, она пойдет. И хотя сейчас Порошенко, чей рейтинг держится в районе 10%, возможно, и получил небольшую поддержку, он, скорее всего, создал себя долгосрочного политического соперника.

Но не только для нынешнего президента представляет угрозу Савченко, её политические амбиции могут идти вразрез с интересами главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая также имеет опыт тюремного заключения.

До появления на политической арене Савченко самой заметной женской фигурой в украинской политике была Тимошенко, знакомая всем, «благодаря её большой косе». После двух с половиной лет в тюрьме и освобождения в 2014 году она не смогла создать себе образ мученицы. Позднее Тимошенко с треском проиграла президентские выборы в мае 2014 года. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк отошел от неё и создал свою партию. В результате Тимошенко предложила Савченко, еще находящейся в заключении, стать номером один в списке её партии.

Теперь же, когда Савченко вернулась на Украину, многие эксперты ждут, последует ли «летчица» руководству Тимошенко или решит следовать своим курсом. Прежде политики в стране часто использовали заметные фигуры — звезд спорта и шоу-бизнеса — для создания иллюзии перемен в своих партиях, тогда как их политика оставалась точно такой же.

Пока, по крайней мере, Савченко, кажется, следует курсу партии «Батькивщина». Также не совсем понятно, что она сможет добиться в парламенте с её громкими призывами освободить пленных, удерживаемых Россией и «пророссийскими сепаратистами». Однако Савченко уверена в своем новом статусе, а опыт участия в боевых действиях, а также служба в добровольческом батальоне «Айдар» также являются плюсами для её политической карьеры, считает издание.

Своим поведением «бывшая летчица» посылает волны по всему политическому ландшафту страны. Так, в ходе своей первой пресс-конференции она заявила, что «мир может быть только через войну», что вызвало беспокойство среди экспертов относительно того, что она пожелает возобновить вооруженный конфликт на востоке страны и поставит крест на непопулярных минских соглашениях, в рамках которых Киев должен восстановить разрушенную инфраструктуру на территориях, оставляя их под «фактически российским» контролем. Впоследствии она смягчила свой тон.

Тем не менее со времени первой пресс-конференции Савченко не перестает удивлять своих политических противников и прокладывать свой собственный курс. Она направилась на Донбасс, где встретилась с бывшим лидером праворадикальной организации «Правый Сектор» (запрещена в России) Дмитрием Ярошем, но в то же время отмечает, что готова вести переговоры с лидерами «поддерживаемых Россией» «сепаратистов», от чего прежде руководство страны открыто отказывалось. А с ростом её популярности и благодаря тому, что она защищена от критики из-за её статуса национального символа, звезда Савченко на политическом небосклоне будет только восходить, заключает издание.