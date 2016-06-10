Москва, 10 июня, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Роскосмос подтвердил, что программа запуска спутника связи Intelsat DLA-2, который накануне, 9 июня, успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М» ракеты-носителя «Протон-М», выполнена полностью.

sslmda.com Спутник связи

Отмечается, что американский спутник сможет обеспечивать телевещание в Латинской Америке на протяжении 15 лет. Старт ракеты-носителя произошёл в 10:10 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня американский телекоммуникационный спутник Intelsat DLA-2 успешно отделился от разгонного блока «Бриз-М» стартовавшей с космодрома Байконур (Казахстан) ракеты-носителя «Протон-М».

Стартовая масса Intelsat DLA-2 равна 6 тыс. 404 кг.