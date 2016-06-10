Мадрид, 10 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Реал» не станет приобретать вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, сообщает Marca.

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Об этом агенту футболиста сборной Испании Жорже Мендешу сообщили представители мадридского клуба.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после минувшего сезона еще сильнее доверяет вратарю своей команды Кейлору Навасу и не видит необходимости в покупке де Хеа.

При этом, расставаться с де Хеа не хочет и его новый тренер Жозе Моуринью.

Напомним, что перед началом минувшего сезона Давид де Хеа был очень близок к переходу в «Реал», но мадридский клуб не получил нужных документов и не смог провести трансфер. Клубы тогда обвинили друг друга в срыве трансферной операции.