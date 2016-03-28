Оренбург, 10 июня, 2016, 07:29 — ИА Регнум. В Оренбурге 70% дорог нуждается в ремонте: из имеющихся 852 км порядка 600 тысяч в неудовлетворительном состоянии. Для приведения дорог к нормативному состоянию требуется порядка 3,5 млрд рублей. Такие данные на аппаратном совещании в мэрии озвучила начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Рита Гончарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистарции.

Оренбург

Гончарова отметила, что с 11 апреля подрядные организации приступили к полномасштабному ямочному ремонту дорог города 15 бригадами. Работы по ямочному ремонту дорог города выполнены на площади 21,5 тыс. квадратных метров.

Читайте также: В Оренбурге не уложились в установленный судом сроки по ремонту дорог

Из-за многочисленных разрушений дорожного полотна решено выделить из бюджета города дополнительно 9 млн рублей на выполнение работ по ямочному ремонту на площади 9,8 тыс. квадратных метров (основные дороги Дзержинского и Промышленного районов). В настоящее время работы продолжаются.

Принимая во внимание, что на 1 июня в рамках выделенного финансирования на 2016 год все работы по ремонту дорог выполнены, но результат по снятию аварийности не достигнут, принято решение о выполнении работ в текущем году с оплатой в 2017 году.

20.05.16 года состоялся Аукцион на выполнение работ по ремонту дорог состоялся 20 мая. Цена лота составила 49,9 млн рублей с оплатой в 2017 году. С победителем стало ООО «Орьтехцентр». Уже заключен муниципальный контракт. В его рамках планируется выполнить замену верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади 42 тыс. квадратных метров.

Особое внимание Рита Гончарова обратила на необходимость проведения капитального ремонта мостов и путепроводов в Оренбурге. В городе 13 мостов и путепроводных развязок. За прошедшие 40 лет выполнялся только их косметический ремонт.

Согласно решению суда, администрация города Оренбурга обязана в срок до 1 ноября 2018 года произвести ремонт аварийной автодорожной путепроводной развязки по ул. Донгузская в створе Илекского шоссе.

В связи с этим, планируется до 13 июня 2016 года объявить аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ по ремонту аварийных эстакад. Ремонтные работы должны быть выполнены до 1 ноября 2018 года с оплатой на три года: в 2016 году — 21 млн рублей, 2017 году — 48 млн рублей и 2018 году — 86 млн рублей.

По словам Гончаровой, на сегодняшний день порядка 30% дорог требуют капитального ремонта (усиление основания), 20% — реконструкции (расширения, устройства транспортных развязок).

Читайте также: В Оренбурге 70% дорог не соответствует требованиям ГОСТа

Основная улично-дорожная сеть города закладывалась в 50−70 годы прошлого века, когда нагрузка на ось транспорта принималась равной 0,5 тонны — соответственно и закладывались нормы толщины и прочности основания. А сегодня этот показатель доходит до 16 тонн — нагрузки выросли в 32 раза. Также под многими дорожными полотнами проходят инженерные коммуникации, изношенность которых составляет 50−70%, что приводит к многочисленным вскрытиям дорожного полотна.

В мэрии отметили ограниченные возможности бюджета города, которые не позволяют в полной мере обеспечить финансирование мероприятий по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце зимы с таянием снега автомобилисты столкнулись с тем, что по большинству дорог города ездить, не нарушая правила, невозможно. Причиной тому стали обнажившиеся ямы. По поводу ненадлежащего состояния дорог от прокуратуры последовали иски в суд. Мэрию обязали одну часть магистралей привести в порядок до 1 июня, другую — до 1 июля.