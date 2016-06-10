Москва, 10 июня, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова не считает вирус Зика весомой причиной для отмены или переноса Олимпийских игр — 2016, сообщает «Коммерсантъ».

consumer.healthday.com Вирус Зика

Скворцова отметила, что в России очень хорошими результатами закончились доклинические исследования препаратов против инфекций Зика, и уже запланированы их клинические исследования.

Ранее некоторые медики обратились к Всемирной организации здравоохранения с просьбой добиться переноса или отмены Олимпиады в Бразилии из-за угрозы вируса Зика. Руководство ВОЗ отклонило эту просьбу.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа 2016 года. Летняя Паралимпиада пройдет с 7 по 18 сентября.