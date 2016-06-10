Владивосток, 10 июня, 2016, 06:27 — ИА Регнум. Глава Приморья Владимир Миклушевский, официально молчавший 10 дней с момента ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева, впервые высказался на эту тему, передает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос на эту тему прозвучал в ходе «Прямой линии» губернатора 10 июня.

primorsky.ru Глава Приморья Владимир Миклушевский

«Этим вопросом занимаются следственные органы. Однако хочу еще раз напомнить, когда я пришел работать губернатором в 2012 году, в первую очередь заявил о декриминализации региона. Эта работа продолжается, и будет продолжаться, невзирая на должности. Это важная системная мера, которую ждут все жители страны», — ответил Владимир Миклушевский.

При этом губернатор подчеркнул, что «точно не в восторге от того, что кого-то сажают в тюрьму».

Что касается вопроса, не повлияет ли этот политический скандал на инвестиционный климат, глава Приморья отметил, что «коррупция сильно вредит инвестиционной привлекательности. Могу привести пример, которые многие телезрители знают. Это Сингапур. Раньше была третьесортной страной, сейчас это высокоразвитое государство, полностью очищенное от коррупции. Тогдашний премьер-министр 30 лет искоренял коррупцию. Невозможно построить сильное государство, если оно прожжено коррупцией».

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