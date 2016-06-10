Исламабад, 10 июня, 2016, 06:26 — ИА Регнум. В Исламабаде состоялась торжественная церемония передачи китайских транспортных средств властям Пакистана. КНР безвозмездно передала Пакистану 505 транспортных средств, в том числе 80 карет скорой помощи, несколько десятков школьных автобусов, грузовиков и прочей техники.

chinagtbus.ru Китайская скорая помощь

Передача техники состоялась в рамках соглашения, подписанного пердседателем КНР Си Цзиньпином и президентом Пакистана Мамнуном Хусейном в апреле 2016 г. В торжественной церемонии приняли участие министр финансов Пакистана Исхак Дар и постоянный посол КНР Сунь Вэйдун, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Мы хотели бы поблагодарить китайскую сторону за предоставленную помощь. Техника, переданная нам сегодня, является не просто добрососедской помощью, но желанным подарком от дорогого друга. Народ Пакистана очень ценит дружбу с китайским народом», — заявил глава экономического ведомства Пакистана.

Китайский дипломат подчеркнул, что в 2016 г. исполняется 65 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Китай и Пакистан будут поддерживать друг друга не только как стратегические партнеры, но и дорогие братья. Уверен, что отношения между нашими странами продолжат укрепляться с каждым годом», — добавил Сунь Вэйдун.