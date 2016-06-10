Омск, 10 июня, 2016, 06:15 — ИА Регнум. В Омской области в мае 2016 года выросли цены на крупу и бобовые, рыбу, подсолнечное масло, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар.

Виктория Морозова. Аdmomsk.ru Хлеб

Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, индекс потребительских цен на продовольственные товары в мае 2016 года составил 100% (в мае 2015 года — 99,6%). Существенно снизились цены на яйца. Также наблюдалось снижение цен на макаронные изделия, овощи, мясо и птицу.

По данным статистиков, стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области в конце мая составляла 3 130,06 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом апреля его стоимость повысилась на 0,4%, с начала года — на 3%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 100,3%, с начала года — 102,5%.

В Омскстате уточнили, что средние цены на непродовольственные товары в этот период выросли на 0,3% (в мае 2015 г. — на 0,7%). Подорожали табачные изделия, электротовары, строительные материалы, моющие и чистящие средства. Незначительное снижение цен зафиксировано на обувь, медикаменты, моторное топливо.

Средний уровень цен и тарифов на услуги в мае 2016 года повысился на 0,7% (в мае 2015 г. — на 0,9%) за счет роста цен и тарифов на услуги дошкольного воспитания, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ, услуги пассажирского транспорта, услуги страхования. При этом снизились цены на услуги образования, бытовые услуги.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в апреле 2016 года цены на продовольственные товары повысились на 0,3% (в апреле 2015 года — на 0,4%).