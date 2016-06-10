Владивосток, 10 июня, 2016, 05:59 — ИА Регнум. Открытие Приморского океанариума на острове Русском может быть перенесено на осень 2016 года. Об этом в ходе «Прямой линии» сегодня, 10 июня, заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы.

http://primocean.ru/ Проект Приморского океанариума

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«Никакой задержки не будет: океанариум достроен, ведутся последние пуско-наладочные работы, настроечные, я бы даже сказал. Туда уже заселяют животных, рыб. Уверен, это станет предметом гордости приморцев, потому что это самый лучший океанариум в стране, один из лучших и больших в мире. Мы ожидаем открытие этим летом, может быть в начале осени, затруднюсь точную дату назвать. В любом случае — это открытие близко», — обозначил Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский океанариум должен был открыться ещё к саммиту АТЭС-2012 года. Из года в год эту дату переносили, в марте 2016 года директор океанариума Вадим Серков заявил о 12 июня.

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Отметим, что Фрунзенский районный суд приговорил гендиректора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова, признавшего вину в пособничестве при растрате более одного миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, к реальному сроку. Вместо условного наказания, как попросил сам Шишов, его приговорили к трем годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Александра Косяченко, которое ранее было выделено в отдельное производство, прекратили в связи со смертью фигуранта.

Предварительные слушания по уголовному дело в отношении бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрея Поплавского начались 20 мая. По версии следствия, он растратил свыше 1 млрд рублей при пособничестве генерального директора ООО «НПО Мостовик» Олега Шишова и гендиректора ЗАО «Косандра» Александра Косяченко. Ему также вменяют получение коммерческого подкупа в размере более 145 млн рублей.