Москва, 10 июня, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются после роста три дня подряд: баррель Brent опустился ниже $52, свидетельствуют данные торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 5:53 мск цена августовского фьючерса на нефть марки Brent составила $51,85 за баррель, она потеряла 1,273%.

Нефть марки WTI с поставкой в июле к этому времени подешевела на 1,627% и составила $50,41 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня мировые цены на нефть расли на фоне снижения предложения черного золота в мире. По состоянию на 08:07 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась до $52,71 за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $51,52 за баррель.