Пекин, 10 июня, 2016, 05:43 — ИА Регнум. Сотрудникам правоохранительных органов провинции Хэбэй удалось найти родителей шестерых детей, которые были похищены из своих домов более 20 лет назад. С 2015 г. тесты ДНК помогли полиции найти родственников для 23 похищенных граждан КНР.

newsru.com Полицейский участок в КНР

«Основная проблема заключается в том, что дети, которых похищают в раннем возрасте, не могут запомнить имена своих родителей и точный домашний адрес. После того как похищенные вырастают, меняется их внешность и голос, благодаря чему они навсегда теряют связь с родными. Так было до 2015 г., однако после введения ДНК тестов, шансы найти своих родителей появились у каждого из похищенных», — заявил сотрудник департамента Министерства общественной безопасности провинции Хэбэй Чэнь Юань.

Согласно последним данным, приведенным Министерством общественной безопасности, ежегодно в Китае пропадет более 200 тыс. детей, лишь 10 тыс. пропавших удается вернуться домой к родителям, пишет «Чжунго жибао».

В 2009 г. в Китае была создана уникальная база образцов ДНК пропавших или похищенных детей. Сотрудники правоохранительных органов берут образцы ДНК у молодых людей, который впервые получают регистрацию в случае, если их документы утеряны или подделаны.