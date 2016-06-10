Якутск, 10 июня, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Якутии не придётся ждать до 2018 года: Минэкономразвития Рф одобрил выделение республике 1,8 млрд рублей на строительство онкоцентра. Об этом рассказала замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева во время своего визита в Якутск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики. По её словам, деньги республика получит уже в этом году. Средства на онкоцентр региону дадут в том числе потому, что смертность от онкозаболеваний в Якутии достаточна высокая, пояснила Татьяна Яковлева.

fgbucr.ru Пациенты реабилитационного центра

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Напомним, онкоцентр в Якутии строится по прямому поручению Президента РФ Владимира Путина. Правительство республики в течение нескольких лет ставило вопрос строительства этого обьекта перед федеральным центром, однако Минздрав России отказывался его финансировать до 2018 года «в связи с экономической ситуацией». Из внебюджетных средств региона на строитеольство онкоцентра предусмотрены средства в размере 2,2 млрд рублей, а его общая стоимость — 3,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, уже определен исполнитель работ по проектированию Республиканского онкологического диспансера на 210 коек, это АО «ГИПРОЗДРАВ». Стройка разделена на три пусковых комплекса: онкоклинический центр с поликлиникой, стационаром с радиологическим отделением и хозблоком; онкодиагностический центр ядерной медицины; пансионат/гостиничный комплекс.Активная фаза строительства онкологического стационара в республике намечена на 2017 год, объект будет завершен в 2019 году.