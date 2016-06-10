Магаданская область, 10 июня, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В Магаданской области семь человек выразили желание получить бесплатный гектар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kolyma.ru Колыма

Территория Ольского городского округа выбрана в качестве «пилотного проекта». Общая площадь — 7584 тысяч гектаров, включая 6646 тысяч земель лесного фонда. При выборе учитывались близость к областному центру, наиболее подходящие климатические условия и наличие свободных земель.

На территории Ольского городского округа подготовлено 868 тысяч гектаров.

Всего, согласно данным сайта надальнийвосток.рф, на сегодняшний день подано 1233 заявки. Один участок — на стадии заключения договора, 2 — отдано в пользование.

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