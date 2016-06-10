Вашингтон, 10 июня, 2016, 05:19 — ИА Регнум. Помощник президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс заявила, что напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона не исчезнет до тех пор, пока не будет урегулирован украинский кризис, пишет газета The Washington Post.

popgun.ru Снятие напряженности

По ее словам, пока проблема Украины «не будет в достаточной степени решена», санкции США и ЕС против России останутся в силе. Чтобы снять напряжение, Москва должна выполнить Минские соглашения, именно за действия России на Украине был введен санкционный режим, сказала Райс.

Тем не менее даже во время напряженного периода США продолжают взаимодействовать с Россией по проблемам, представляющим взаимный интерес. В качестве примера Райс привела соглашение по иранской ядерной программе и урегулирование конфликтов в Сирии и Афганистане.

Советник Обамы также выразила уверенность, что Минские соглашения удастся реализовать до момента окончания работы нынешней администрации США при наличии «достаточной воли» России и «в какой-то степени Украины».